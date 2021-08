Atletă de top și fotomodel, Maria Mihalache va învăța la un colegiu din Statele Unite

Maria Mihalache, multiplă campioană la 100 și 200 de metri, iubește să fie în lumina reflectoarelor, pe podiumurile de modă și se pregătește să meargă la universitate în America.

Are 18 ani, practică atletismul de 11 ani și e una dintre cele mai valoroase sprintere la 100 și 200 m, la nivel de juniori.

Maria cochetează cu modellingul și a făcut parte din mai multe prezentări, potrivit sportsnet.ro. „Am câștigat un curs de modelling care a durat în jur de cinci luni. Am învățat să merg pe tocuri, să pozez. Am participat la prezentări, îmi place să fiu în lumina reflectoarelor”, declară Maria Mihalache, multiplă campioană națională la 100 și 200 de metri, la juniori.

Puștoaica s-a apucat de atletism doar pentru că de câte ori făcea întrecere cu fratele ei mai mare, îl învingea. “Fratele meu a primit la școală un fluturaș pe care l-a dat părinților mei. Eu mă întreceam cu el și tot timpul câștigam. Părinții au hotărât să mă ducă pe mine la atletism și nu pe el”, mai spune Maria Mihalache, multiplă campioană națională la 100 și 200 de metri, la juniori.

Când era mai mică, sportiva a participat și la probele de rezistență, unde a câștigat mai multe crosuri, dar s-a îndrăgostit de cele de sprint. „Am ajuns cea mai bună din țară la juniori la 100 și 200 de metri, cu multă muncă, disciplină, multe antrenamente și pasiune”, continuă Maria Mihalache.

Din dragoste pentru atletism, tânăra a sacrificat tot!

„Trebuie să am grijă de alimentație, la orele de somn. E vară, dar eu nu am cum să merg să mă distrez. Nu pot să plec la mare, unde pleacă toți prietenii mei, nu am voie la piscină. Mă vede soarele doar la stadion când mă antrenez”, zâmbește Maria.

Maria Mihalache merge la studii în SUA

Anul acesta a fost unul extrem de aglomerat pentru Maria. Ea și-a împărțit timpul între antrenamente, competiții și multe ore de studiu. A terminat clasa a XII-a și a luat BAC-ul cu 9.00. „La anul merg la o universitate din America pe bursă, până atunci voi face un an în România”- Maria Mihalache, multiplă campioană națională la 100 și 200 de metri, la Juniori.

Maria Mihalache a câștigat peste 120 de medalii

De când s-a apucat de atletism, Maria și-a umplut camera de medalii și trofee. “Am camera plină de medalii și sunt foarte fericită, tot timpul voi găsi loc pentru ele. E munca mea de ani de zile și sunt mândră de tot ce am realizat”, afirmă Maria. Sportiva are un vis pe care recunoaște că va fi greu să îl realizeze, dar nu imposibil.

„Îmi doresc să ajung la Olimpiadă. Este foarte greu în proba pe care o practic, dar nu renunț”, mai spune Maria Mihalache, multiplă campioană națională la 100 și 200 de metri, la Juniori.

De 11 ani, de când s-a apucat de atletism, pe Maria nu o bate nimeni în probele de 100 și 200 de metri. Sportiva este finalistă la Campionatul European de Juniori de la Tallinn în proba de 200 de metri, Campioană Balcanică la juniori în probele de 100 și 200 de metri.

Maria Mihalache e de trei ani este campioană națională de seniori cu ștafeta feminină, atât la 4x400 metri, cât și la 4x100 metri. La Campionatul Național de Seniori de la Cluj din acest an, a câștigat 8 medalii: 4 de argint, la seniori și 4 de aur, la tineret, în probele de 100, 200 de metri și cu ștafeta feminină în probele de 4x100 și 4x400 metri.

