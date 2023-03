Manchester United a fost umilită de Liverpool pe Anfield, fără să reușească să marcheze vreun gol. „Cormoranii” au intrat cu avantaj minimum la pauză, scor 1-0, datorită golului marcat de Cody Gakpo, în minutul 43. Repriza a doua însă a fost un coșmar complet pentru „diavoli”.

Echipa lui Jurgen Klopp s-a dezlănțuit în a doua parte, iar din minutul 47 până în minutul 83, Liverpool a mai marcat de cinci ori.

Erik ten Hag a vorbit la finalul partidei, dezamăgit de rezultat și de prestația echipei sale. Mai mult, tehnicianul olandez a numit ce s-a întâmplat în a doua repriză ca fiind „neprofesionist” din partea jucătorilor săi, pe care i-a acuzat de individualism.

„Poți să pierzi un meci, dar nu în felul ăsta. Am pierdut a doua repriză. În prima cred că am jucat bine, la pauză am intrat cu ocaziile mai mari, am făcut o singură eroare de organizare. În a doua repriză e neprofesionist, nu se poate întâmpla și trebuie să vorbim despre asta.

Nu a fost despre unul sau doi jucători, e vorba despre întreaga echipă, am văzut 11 jucători individualiști, care și-au pierdut capul, nu am urmat planul, e neprofesionist, asta nu este Manchester United! Avem alte standarde, vrem să arătăm asta.

Fiecare înfrângere e dură, în special că dezamăgești fanii, asta e cel mai iritant. (n.r. United a jucat 20 de meciuri de la Crăciun și până în prezent) Nu are legătură cu oboseala, am jucat bine acum 4 zile, în urmă cu 7 zile, nu are treabă. E vorba de partea psihică, știm că Liverpool e o echipă bună pe tranziție, când încasezi gol nu poți să îți pierzi capul”, a declarat Erik ten Hag la finalul meciului.

