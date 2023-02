Casemiro nu a stat pe gânduri și a spus asta: „Erik ten Hag e obsedat”. La ce s-a referit

„Diavolii roși” au acumulat 49 de puncte după 24 de meciuri disputate. În consecință, Manchester United a înregistrat 15 victorii, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri până acum.

Transferat pentru aproximativ 70 milioane de euro în vara lui 2022 la United, Casemiro a înscris deja două goluri și a oferit trei pase decisive în tricoul „diavolilor roșii” în actuala ediție din Premier League.

Starul brazilian a vorbit despre antrenorul său, Erik ten Hag, și a evidențiat faptul că neerlandezul este obsedat ca echipa să câștige și că vrea de la elevii săi să fie într-o formă de vis.

„E crucial ca un antrenor să fie obsedat să câștige și nimic mai puțin decât asta. Așa este și Erik ten Hag! Cere mult de la noi, are înclinații spre perfect!”, a spus Casemiro, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

