Wolves l-au anunțat pe Julen Lopetegui atât pe site-ul oficial al clubului, cât și pe rețelele social media. Pe Twitter, clubul a postat un videoclip special pentru antrenorul spaniol.

Lopetegui s-a despărțit în octombrie de Sevilla, după 170 de meciuri și o medie de 1.85 puncte pe meci, potrivit Transfermarkt, și a rămas liber de contract.

Tehnicianul a mai antrenat de-a lungul carierei sale echipe precum Real Madrid, FC Porto, Rayo Vallecano și selecționata Spaniei.

Julen Lopetegui va prelua echipa în mod oficial înainte de startul Campionatului Mondial din Qatar, pe 13 noiembrie.

We are delighted to announce Julen Lopetegui will take charge as our new head coach on Monday 14th November.

