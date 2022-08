Willian se întoarce în Premier League! Cu cine va semna

Willian este pregătit să se întoarcă neașteptat în Premier League după ce au existat o serie de speculații cu privire la venirea acestuia la nou-promovata Fulham.

Willian joacă în Brazilia, țara sa natală, pentru Corinthians, de când a părăsit Arsenal vara trecută.

Sorana Cîrstea și Irina Begu joacă în ziua 2 la US Open: România poate trimite trei jucătoare în turul secund la New York

În vârstă de 34 de ani, Willian i-a părăsit pe rivalii londonez, Chelsea, pentru a se alătura lui Arsenal înainte de începerea sezonului 2020-21, unde a câștigat un salariu de 300.000 de lire sterline pe săptămână.

A înscris o singură dată în 37 de meciuri pentru „tunari”, iar mai apoi brazilianul a părăsit clubul cu doi ani mai devreme decât era planificat, după ce Arsenal a acceptat fără tragere de inimă să-și rezilieze contractul mai devreme.

De atunci a jucat pentru Corinthians, dar după înfrângerea în sferturile de finală ale Copa Libertadores cu Flamengo, atât Willian, cât și clubul au decis să se despartă.

Antrenorul lui Fulham, Marco Silva, caută noi opțiuni în scopul menținerii lui Fulham în Premier League şi şi-a îndreptat atenția către Willian ca o potențială țintă.

William has just completed medical tests in London and he’s signing the contract right now as new Fulham player. ????⚪️⚫️ #FulhamFC

Willian returns to Premier League on a one year deal. pic.twitter.com/MzNXLqSWXA