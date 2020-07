Viitorul cluburilor din Premier League este asigurat! Ce super-jucatori U21 au promovat echipele de top din Anglia in acest sezon!

Din articol Echipa U21 din acest sezon de Premier League

Acest sezon de Premier League a impresionat prin jucatorii U21 carora antrenorii celor mai tari echipe din campionat le-au dat sanse.

In loc sa transfere fotbalisti consacrati, cluburile au investit in tineri, pe care antrenorii i-au format drept unii dintre cei mai promitatori jucatori U21 din lume.

Un exemplu in acest sens este, potrivit Eurosport, Mason Greenwood, care a adunat 50 de aparitii pentru Manchester United la doar 18 ani, inscriind 17 goluri. Despre el, jurnalistii britanici declarau ca este unul dintre cei mai buni din istorie.

"Cei de la Manchester United mi-au spus ca Greenwood e unul dintre cei mai buni tineri din istorie. Nu il stiam inca si am stat de vorba cu Nicky Butt si am crezut ca exagereaza. Dar apoi l-am vazut la lucru si am inteles imediat ce potential are. Greenwood e pe maini bune la United, cei de acolo stiu cum sa creasca tinerii de mare valoare astfel incat sa nu se iroseasca", a spus Jamie Redknapp.

Si Arsenal a promovat in prima parte a acestui sezon un jucator tanar. Este vorba despre Gabriel Martinelli, care a inscris 10 goluri pana cand s-a accidentat. Cu aceste reusite, el a devenit fotbalistul U21 cu cele mai multe goluri in primele 5 campionate europene, fiind numit de Jurgen Klopp 'talentul secolului'.

Aaron Ramsdale (Bournemouth) - Reece James (Chelsea), Eric Garcia (Manchester City), Japhet Tanganga (Tottenham), Brandon Williams (Manchester United) - Mason Mount (Chelsea), Christian Pulisic (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal) - Mason Greenwood (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal).

