Final de ERA pe Etihad! David Silva la ULTIMA aparitie in Premier League! Cine sunt spaniolii de TOP din Anglia

David Silva a anuntat ca nu mai ramane la Manchester City dupa finalul sezonului

Dupa zece ani, patru titluri si sapte cupe castigate in tricoul lui Man City, David Silva a decis sa nu isi mai prelungeasca sederea pe Etihad, insa nu stie unde isi va continua cariera. Ajuns la 34 de ani, Silva a anuntat deja ca vrea sa se retraga de la Las Palmas, insa conform Manchester Evening News el este dorit si de cluburi din Japonia. City joaca in ultima etapa cu retrogradata Norwich City.

Considerat o adevarata legenda la Manchester City, Silva este printre cei mai longevivi spanioli care au jucat pentru echipele din Premier League. El a strans nu mai putin de 308 partide in tricoul 'cetatenilor', depasindu-i pe Fernando Torres, Juan Mata sau Mikel Arteta. Totusi, Silva nu este primul in clasament. Iata cum arata top 10!

10. Oriol Romeu - 180 de aparitii - Romeu a jucat pentru Chelsea, iar apoi a fost vandut la Southampton. Inca joaca pentru 'Sfinti', fiind chiar om de baza.

9. Nacho Monreal - 187 de aparitii - jucatorul de 34 de ani si-a facut si el loc in acest top dupa ce a evoluat ani buni la Arsenal. In prezent evolueaza pentru Real Sociedad.

8. Fernando Torres - 212 partide - 'El Nino' a fost protagonistul unui transfer socant in 2011, cand a lasat-o pe Liverpool pentru Chelsea. Desi n-a mai dat acelasi randament ca pe Anfield, Torres a castigat cu Chelsea trofeul UCL, Europa League si o Cupa a Angliei.

7. Juan Mata - 262 de aparitii - Mata a jucat si el la Chelsea si a contribuit din plin la trofeul UCL din 2012. Acum, este la Manchester United dar nu mai prinde echipa si este posibil sa se transfere in vara.

6. Cesar Azpilicueta - 270 de partide - capitan la Chelsea, Azpilicueta a devenit unul dintre cei mai apreciati jucatori ai londonezilor si a pus umarul la doua titluri in Premier League si doua trofee Europa League! In varsta de 30 de ani, Azpilicueta va ramane la Chelsea cel putin inca un sezon si are toate sansele sa urce in clasamentul spaniolilor din Premier League.

5. Mikel Arteta - 284 de aparitii - actualul manager al lui Arsenal a jucat pentru Everton si pentru 'tunari'.

4. Pepe Reina - 296 de meciuri - printre cei mai iubiti jucatori din istoria recenta a lui Liverpool, Reina a adunat 296 de meciuri in tricoul 'cormoranilor' si in cel al lui Aston Villa, actuala sa echipa.

3. David Silva - 308 meciuri - mijlocasul lui City va avea sansa de a castiga trofeul UCL in premiera pentru 'cetateni', inainte de a pleca de pe Etihad.

2. David De Gea - 312 meciuri - tot mai criticat, portarul spaniol a fost o piesa esentiala pentru United in ultimii ani, insa i-ar putea lasa locul lui Dean Henderson incepand cu viitoarea stagiune.

1. Cesc Fabregas - 350 de partide - Fabregas si-a facut un nume la Arsenal, dar marile succese le-a cunoscut cu Chelsea, club alaturi de care a reusit sa castige doua titluri. In prezent, joaca la AS Monaco unde ar putea deveni coleg cu Dennis Man, daca transferul romanului se va finaliza in aceasta vara.