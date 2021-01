VIDEO GENIAL! Cum a putut sa se bucure jucatorul platit cu milioane de euro dupa ce a dat gol cu echipa din liga a 8-a! E faza care face inconjurul lumii

Ultimul gol al echipei lui Jose Mourinho a fost inscris de un pusti de doar 16 ani. Alfie Devine a fost trimis pe teren in repriza secunda, in locul lui Sissoko.

Prin simpla sa prezenta in echipa, Devine a intrat in istoria lui Tottenham, devenind cel mai tanar jucator care a evoluat pentru Spurs in FA Cup, la 16 ani si 163 de zile.

At 16 years and 163 days old, Alfie Devine became Spurs' youngest ever player when he came on in the FA Cup against Marine AFC.

He became their youngest ever goalscorer six minutes later ????

