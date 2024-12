Favorit să-l înlocuiască pe managerul australian este Kieran McKenna (38 de ani), cel care o pregătește pe Ipswich Town, iar pe lista scurtă s-ar mai afla Graham Potter (49 de ani / englez / liber de contract, ultima dată sub contract cu Chelsea), Thomas Frank (51 de ani / danez / sub contract cu Brentford) și Brendan Rodgers (51 de ani / nord-irlandez / sub contract cu Celtic Glasgow).



Allegri poate ajunge la Tottenham

Ultimul nume curtat de directorul sportiv Johan Lange este Massimiliano Allegri (57 de ani). Acesta este și mai ușor de racolat, pentru că este liber de contract, după ce s-a despărțit de Juventus, în vara trecută, fiind înlocuit de Thiago Motta.



De asemenea, "Super Max" are un CV impresionant, în care se găsesc titluri de campion în Serie A (x6), două finale de Champions League (2014-2015, 2016-2017), Coppa Italia (x5), Supercoppa Italiana (x3), Panchina d'Oro (x3), Serie A Coach of the Year (x4) sau Enzo Bearzot Award (1).



De-a lungul carierei, acesta le-a antrenat pe Aglianese (2003-2004), SPAL (2004-2005), Grosseto (2005, 2006), Sassuolo (2007-2008), Cagliari (2008-2010), AC Milan (2010-2014) și Juventus (2014-2019, 2021-2024).



Antrenorul italian nu l-a dorit pe Drăgușin la Juventus

Vestea poate fi una bună pentru jucătorii care s-au transferat din Serie A sau chiar de la Juventus la Tottenham, precum Guglielmo Vicario, Destiny Udogie, Cristian Romero, Dejan Kulusevski sau Rodrigo Bentancur, dar nu e neapărat un plus pentru Radu Drăgușin.



Stoperul român a debutat la prima echipă a torinezilor în mandatul lui Andrea Pirlo, în noiembrie 2020, dar a fost trimis împrumut pe toată durata celei de-a doua perioade petrecute de Allegri la Juventus, evoluând pentru Sampdoria (2021), Salernitana (2022) și Genoa (2022-2023).



Antrenorul italian nu s-a opus vânzării sale la Genoa, în 2023, pentru doar 5.5 milioane de euro. Jurnaliștii britanici scriu chiar că acesta ar putea veni la Tottenham însoțit de Danilo, Weston McKennie și Nicolo Fagioli, foștii săi elevi de la Torino. Allegri a fost prezent în tribunele Tottenham Hotspur Stadium, pentru a urmări meciul contra Romei din Europa League (2-2), ceea ce a făcut să se speculeze că negocierilor ar fi într-o fază avansată.



Sezon greu pentru Spurs, dar nu imposibil de salvat

În acest moment, Tottenham ocupă locul 11 în clasamentul Premier League, cu 20 de puncte acumulate în 15 meciuri jucate (6 victorii, 2 egaluri, 7 înfrângeri). Chinuiți de accidentări, londonezii au avut rezultate contradictorii, printre care victorii la scor cu Everton (4-0), Manchester United (3-0), West Ham United (4-1) și Manchester City (4-0), dar și înfrângeri neașteptate cu Brighton & Hove (2-3), Crystal Palace (0-1), Galatasaray (2-3), Ipswich Town (0-1) sau Bournemouth (0-1).



În ciuda locului slab ocupat în campionat, Spurs își poate salva sezonul în celelalte competiții. Este calificată în turul al treilea al FA Cup (Tamworth FC, 12 ianuarie 2025) și în sferturile de finală ale EFL Cup (Manchester United, 18 decembrie 2024). De asemenea, echipa ocupă locul al nouălea în Europa League, fiind la egalitate de puncte cu Ajax, Lyon și Rangers, echipele aflate înaintea sa și care se află pe locuri care duc direct în optimile de finală ale competiției.



Foto - Getty Images