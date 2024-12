Conform jurnaliștilor britanici de sport, favorit să-l înlocuiască pe managerul australian este Kieran McKenna (38 de ani), cel care o pregătește pe Ipswich Town. Pe lista scurtă s-ar mai afla Graham Potter (49 de ani / englez / liber de contract, ultima dată sub contract cu Chelsea), Thomas Frank (51 de ani / danez / sub contract cu Brentford) și Brendan Rodgers (51 de ani / nord-irlandez / sub contract cu Celtic Glasgow).



McKenna a fost junior și antrenor la academia lui Tottenham

McKenna a fost junior la Tottenham (2002-2009) și a reprezentat Irlanda de Nord la nivel U19 și U21, dar s-a retras la doar 22 de ani, din cauza unei accidentări grave la șold. Și-a luat licența în educație fizică la Loughborough University și apoi a fost antrenor de juniori la Tottenham Hotspur (semifinală FA Youth Cup, în 2015), Manchester United (a fost și secund la echipa de seniori al lui Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer, între 2018 și 2021), Leicester City, Nottingham Forest și Vancouver Whitecaps.

A preluat-o pe Ipswich Town în 2021 și a reușit două promovări, din League One până în Premier League. "Tractoriștii" ocupă locul 18 în Premier League, în acest moment. El este un fan declarat al lui Manchester United.



Sezon greu pentru Spurs, dar nu imposibil de salvat

În acest moment, Tottenham ocupă locul 11 în clasamentul Premier League, cu 20 de puncte acumulate în 15 meciuri jucate (6 victorii, 2 egaluri, 7 înfrângeri). Chinuiți de accidentări, londonezii au avut rezultate contradictorii, printre care victorii la scor cu Everton (4-0), Manchester United (3-0), West Ham United (4-1) și Manchester City (4-0), dar și înfrângeri neașteptate cu Brighton & Hove (2-3), Crystal Palace (0-1), Galatasaray (2-3), Ipswich Town (0-1) sau Bournemouth (0-1).



În ciuda locului slab ocupat în campionat, Spurs își poate salva sezonul în celelalte competiții. Este calificată în turul al treilea al FA Cup (Tamworth FC, 12 ianuarie 2025) și în sferturile de finală ale EFL Cup (Manchester United, 18 decembrie 2024). De asemenea, echipa ocupă locul al nouălea în Europa League, fiind la egalitate cu Ajax, Lyon și Rangers, echipele aflate înaintea sa și care se află pe locuri care duc direct în optimile de finală ale competiției.



