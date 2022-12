Khvicha Kvaratskhelia, extrema stângă a lui Napoli, care valorează nu mai puțin de 60 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, a oferit un răspuns ferm când a primit celebra întrebare legată de cele două superstaruri ale fotbalului contemporan.

„Ronaldo sau Messi?” Întrebarea la care a răspuns fără ezitare un star din Serie A

Georgianul, care poartă „77” pe tricou la Napoli, a evidențiat că jucătorul său preferat va fi întotdeauna Cristiano Ronaldo și a explicat, totodată motivul pentru care a ales numărul respectiv pe echipamentul său.

„De fapt, 77 nu are nicio conexiune directă, șapte este numărul preferat, asemenea numărului lui Ronaldo. Așa că am ales 77. În ce privește duelul dintre Ronaldo și Messi, am spus-o mereu că e foarte greu să-i compari, dar chiar îl apreciez pe Ronaldo, pentru că să ai un adversar ca Messi pentru atât timp și aproape la același nivel, e foarte complex.

Ăsta e și motivul pentru care Ronaldo este idolul meu. Cu siguranță, Messi e un fotbalist fantastic și mereu va exista o plăcere să-l vezi. CR7 e un fel de Curry (n.r. Stephen Curry, baschetbalistul) al fotbalului pentru mine. În toată copilăria mea, l-am susținut și o voi continua s-o fac până când se retrage. Cât timp e în fotbal, o să-l susțin”, a spus Khvicha Kvaratskhelia, potrivit Tuttomercatoweb.

Galtier a vorbit despre tensiunile din vestiarul lui PSG! Ce a spus despre relația dintre Messi și Mbappe

Antrenorul echipei PSG, Christophe Galtier, nu crede că finala Cupei Mondiale din Qatar, dintre Franţa şi Argentina, şi celebrarea ulterioară a triumfului de către naţionala "albiceleste" vor răci relaţia existentă la clubul parizian între vedetele Lionel Messi şi Kylian Mbappe, scrie EFE.

„Nu cred că se va schimba nimic în relaţia dintre cei doi. Eu nu comentez ce a făcut portarul Argentinei, Emiliano Martinez, eu mă refer la relaţia colegială dintre cei doi, nu cred că va fi afectată. Leo s-a comportat foarte bine de când a sosit la PSG, are o relaţie amicală cu Mbappe. Comportamentul portarului sud-americanilor este o cu totul altă discuţie. Messi şi Mbappe întotdeauna s-au respectat reciproc, chiar şi când au fost adversari ei şi-au strâns mereu la final mâinile”, a spus Galtier.