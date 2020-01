Un star PORNO i-a promis ca se va distra in weekend dupa ce a marcat golul victoriei cu West Ham! Cum arata vedeta XXX la care viseaza milioane de barbati

McBurnie a facut-o fericita pe vedeta XXX Elle Brooke, care a promis ca-l va recompensa. "Stiu ca o sa ai un weekend minunat", i-a scris Brooke lui McBurnie pe Twitter.

Atacantul lui Shefffield a marcat singurul gol al meciului cu West Ham, care a urcat-o pana pe locul 5 in Premier League inaintea disputarii restului etapei.

"3 puncte, un gol marcat. Victoria n-a fost niciodata in dubiu. Sa aveti un weekend placut", a scris McBurnie pe Twitter dupa meci. "Cu totii stim ca tu o sa te bucuri de al tau, Oli!", i-a raspuns Elle Brooke, lasand sa se inteleaga faptul ca intre ei e mai mult decat un schimb de replici pe twitter. McBurnie i-a trimis un emoticon inapoi vedetei XXX nascute in Sheffield.

