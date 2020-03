Un fotbalist din Premier League a fost prins de politie dupa ce a fugit din carantina! "E o rusine"

Jucatorul se afla la volanul unui automobil, cu inca 3 persoane.

Marea Britanie se afla in carantina totala din cauza pandemiei de coronavirus. Oumar Niasse, fotbalistul lui Everton a ignorat regulile impuse de autoritati. Acesta a fost oprit de politisti sub acoperire in timp ce conducea un automobil in care se mai aflau alte 3 prieteni, informeaza The Sun. Mai mult, jucatorul nu purta centura de siguranta.

Politistii au luat legatura cu Everton pentru a informa clubul de cele intamplate. Unul dintre agenti a avut o reactie acida la adresa atacantului:

"Ai intrecut orice limita. Ca fotbalist in Premier League i-au pus pe toti de aici in pericol. Ce faci? E o rusine", a spus politistul.

Nu e prima data cand Oumar Niasse incalca legea. Fotbalistul a fost retinut in 2016 pentru o agresiune raportata pe raza unei proprietati din Salford.