Un club din Premier League a avut pierderi de doua ori mai mari decat suma pe care o ia intreaga Liga 1 pe doua sezoane din drepturile TV!

Desi si-au vandut stadionul, clubul a inregistrat in sezonul trecut pierderi de 79.3 milioane de euro.

Aston Villa, club care in sezonul trecut a castigat promovarea din Championship, iar acum se afla pe locul 19 in Premier League si a pierdut finala Cupei Ligii, 1-2, cu Manchester City, a declarat pierderi uriase pentru sezonul trecut. Holdingul care detine clubul englez, Recon Group UK Limited, a inregistrat pierderi de 69 de milioane lire sterline (79.3 mil. euro), desi cu doar 10 zile inaintea terminarii anului fiscal a vandut stadionul Villa Park catre NSWE Stadium Limited, o alta companie detinuta de patronii Nassef Sawiris si Wes Edens.

Artificiul financiar, folosit in trecut de alte cluburi din Championship, precum Derby County sau Sheffield Wednesday, si considerat la limita regulamentelor in privinta respectarii fair-play-ului financiar impus de FA si UEFA, a ajutat-o pe Aston Villa sa nu primeasca o suspendare si o amenda imensa, ca in cazul lui Manchester City. Costul de 56.7 milioane de lire sterline (65.1 mil. euro) si profitul de 36 milioane (41.4 mil. euro) rezultat din aceasta tranzactie au ajutat clubul sa scada plafonul pierderilor sub 100 de milioane si sa se incadreze in limita celor 39 milioane de lire permise de EFL pentru a putea fi acoperite de proprietar pe parcursul ultimelor trei sezoane.

In sezonul trecut, in care a terminat sezonul regulat pe locul al 5-lea si apoi a castigat play-off-ul de promovare, Aston Villa i-a transferat pe Lovre Kalinici (Gent, 6 mil. euro), Frederic Guilbert (Caen, 5 mil. euro), John McGinn (Hibernian, 3.1 mil. euro), Orjan Nyland (Ingolstadt, 3 mil. euro) sau Anwar El Ghazi (Lille, imprumut, 2 mil. euro), iar ca in actuala stagiune a platit pentru Wesley (Club Brugge, 25 mil. euro), Tyrone Mings (Bournemouth, 22,3 mil. euro), Douglas Luiz (Manchester City, 16.8 mil. euro), Matt Targett (Southampton, 15.5 mil. euro), Ezri Konsa (Brentford, 13.3 mil. euro), Marvelous Nakamba (Club Brugge, 12 mil. euro), Mbwana Samatta (Genk, 10.5 mil. euro), Trezeguet (Kasimpasa, 10 mil. euro), Anwar El Ghazi (Lille, 9 mil. euro), Tom Heaton (Burnley, 8.8 mil. euro), Bjorn Engels (Reims, 8 mil. euro), Jota (Birmingham, 4,5 mil. euro) si Koutney Hause (Wolverhampton, 3.4 mil. euro).

Conform jurnalistilor de la The Mirror, clubul plateste in acest sezon salarii cumulate de 30 de milioane de euro, fara taxe sau bonusuri, cu Tom Heaton (2.51 mil. euro) si Henri Lansbury (2.4 mil. euro) avand cele mai mari remuneratii.