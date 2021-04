Ultimele vesti despre accidentarea lui Florin Andone! Antrenorul lui Brighton a facut anuntul! "Asteptam sa se intoarca la antrenamente"

Florin Andone a revenit dupa o perioada lunga pe gazon, insa din pacate pentru roman a parasit terenul accidentat.

Atacantul a fost trimis la echipa U23 a clubului pentru a-si recapata suflul de joc, insa a parasit terenul inainte de a incheia prima repriza pe teren. Acum, antrenorul celor de la Brighton, Graham Potter, a vorbit despre situatia romanului si daca este vorba de o recidiva sau o alta problema mai putin grava in cazul romanului.

"Cred ca a fost mai mult din precautie (n.r. - schimbarea lui Andone). Simtea ceva in partea superioara a piciorului, in zona coapsei. Asa ca, tinand cont de cat a stat accidentat, a iesit, dar nu este nimic prea grav si ne asteptam sa se intoarca la antrenamente in urmatoarele doua-trei zile", a declarat Potter, conform theargus.co.uk.

Florin Andone a suferit, la 14 iunie 2020, o ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul drept, la un meci pierdut de Galatasaray, scor 0-2, in deplasare, cu Rizespor, in campionatul Turciei.

De atunci, el a revenit la Brighton, dupa imprumutul in Turcia, dar nu a mai jucat niciun meci pana vineri, cand a intrat ca titular in meciul rezervelor cu Southampton. Jucatorul roman nu a rezistat decat 11 minute si a parasit terenul cu dureri la coapsa.