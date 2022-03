Trei oferte pentru Chelsea! Cel mai bogat om din Marea Britanie, gata să cumpere clubul de la Roman Abramovich

Presa britanică a scris încă de miercuri dimineață că Roman Abramovich ar solicita nu mai puțin de 3 miliarde de lire sterline (3,6 milioane de euro) în schimbul clubului, iar The Sun anunță că există deja "trei grupuri interesate" de această tranzacție.

Jim Ratcliffe, printre cei interesați de cumpărarea clubului Chelsea

Miliardarul britanic Jim Ratcliffe, fondatorul companiei Ineos, ar fi interesat de preluarea clubului Chelsea de la Roman Abramovich. Daily Mail scrie că Ratcliffe este cel mai bogat om din Marea Britanie, cu o avere de 6 miliarde de lire sterline și chiar ar fi abonat la meciurile formației londoneze de pe Stamford Bridge.

Ineos, compania deținută de Jim Ratcliffe, deține deja două cluburi din Europa: Lausanne-Sport, din Elveția, și Nice, din Franța.

Pe lângă interesul lui Jim Ratcliffe, sursele citate scriu că "există indicii importante că Abramovich va primi cel puțin încă două oferte pentru Chelsea până la finalul săptămânii".

De asemenea, miercuri, Hansjorg Wyss, miliardar elvețian în vârstă de 86 de ani, a dezvăluit că a primit o ofertă din partea lui Roman Abramovich pentru a cumpăra Chelsea. Averea lui Wyss este de peste 5 miliarde de dolari și a fost numit "unul dintre cei mai filantropi oameni din lume" de către Forbes.

Conor McGregor, starul din UFC, a anunțat și el pe Twitter că ar fi interesat de cumpărarea clubului Chelsea.

Roman Abramovich a anunțat că vinde Chelsea

Într-o scrisoare publicată pe site-ul oficial al lui Chelsea, miliardarul rus Roman Abramovich anunță că a luat cu greu această decizie, iar "toate veniturile nete" în urma vânzării clubului vor fi donate către o fundație care se va ocupa de victimele războiului din Ucraina.

"Așa cum am mai spus, mereu am luat deciziile în interesul clubului. În situația actuală, am luat astfel hotărârea de a vinde clubul. Consider că este cel mai bine pentru club, fani, angajați, sponsori și parteneri.

Vânzarea clubului nu va fi una accelarată, ci va urma procedura legală. Nu voi cere rambursarea niciunui împrumut. Nu a fost niciodată vorba despre afacere sau bani pentru mine, ci despre pasiune pură pentru sport și pentru club.

În plus, am anunțat echipa mea să înființeze o fundație caritabilă unde să fie donate toate veniturile nete din vânzarea clubului. De această fundație vor beneficia toate victimele războiului din Ucraina. Aceasta va include furnizarea de fonduri esențiale pentru nevoile urgente ale victimelor, precum și sprijinirea activității de recuperare pe termen lung.

Vă rog să înțelegeți că aceasta a fost o decizie foarte dificilă pentru mine și mă doare să părăsesc clubul în acest fel. Totuși, cred că așa e cel mai bine pentru club.

Sper că voi putea să vizitez Stamford Bridge încă o dată pentru a putea să-mi iau rămas bun de le fiecare dintre voi. A fost întotdeauna un privilegiu să fac parte din clubul Chelsea FC și sunt mândru pentru toate realizările noastre. Chelsea Football Club și suporterii săi vor fi mereu în inima mea.

Mulțumesc,

Roman", a transmis Roman Abramovich.