Surpriză de proporții! Starul din sport care anunță că e gata să cumpere clubul Chelsea de la Abramovich

Presa britanică a scris că Abramovich ar solicita nu mai puțin de 3 miliarde de lire sterline (3,6 milioane de euro) pentru a vinde clubul Chelsea, iar miliardarul elvețian Hansjorg Wyss a anunțat deja că a avut o discuție referitoare la o posibilă tranzacție.

În aceeași zi, și starul din UFC Conor McGregor și-a manifestat interesul pentru cumpărarea lui Chelsea. Irlandezul a postat pe Twitter o discuție avută pe un grup de WhatsApp în care spune: "Chelsea e de vânzare pentru 3 miliarde de lire sterline! Hai s-o cumpărăm".

La descrierea imagini, McGregor a adăugat: "Mi-aș dori să studiez asta, Chelsea".

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7