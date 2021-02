Tragedie pentru familia lui Alisson! Tatal fotbalistului a fost gasit inecat intr-un baraj! El avea doar 57 de ani

Titularul din poarta lui Liverpool, Alisson Becker, trece prin momente dificile dupa ce tatal lui, Jose Agostinho Becker, in varsta de 57 de ani a fost gasit mort.

Tatal portarului s-a inecat intr-un baraj de acumulare din apropierea casei familiei, din localitatea Lavras do Sul din Brazilia. In jurul orei 17, pompierii au fost anuntati ca tatal portarului brazilian se afla la baraj pentru pescuit subacvatic, activitate care ii placea foarte mult. Oamenii de interventie au iesit din lac in jurul orei 21:30.

Pana ala urma, corpul lui Jose Agostinho Becker a fost gasit de un prieten de famiie si de un angajat al ferme familiei, in jurul orei 22:50. Decesul tatalui lui Alisson a fost un soc in Brazilia. El a fost portar in fotbalul amator la Rio Grande do Sul, avand o influenta mare asupra titularului de la Liverpool, si a fratelului lui Allision, Muriel Becker, care apara ala Fluminense.