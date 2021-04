Tottenham, refuzata de inca un antrenor important! Era planul B, dupa Nagelsmann

Tottenham are dificultati in alegerea noului antrenor.

Dupa ce prima varianta luata in calcul de clubul din Londra, Julian Nagelsmann, a picat, Spurs a incercat sa il convinga pe Brendan Rogers (48 de ani).

Actualul antrenor al lui Leicester a refuzat insa o mutare, spunand ca "Tottenham este un club bun, unul dintre cele mai mari cluburi din Anglia, insa chiar sunt intr-un moment fericit din viata mea. Am un respect urias pentru jucatorii si conducerea de aici (Leicester) si simt ca vreau sa continui munca mea de la acest club."

Brendan Rodgers has no intention to move to Tottenham ????‍♂️ pic.twitter.com/Jb6Db0FUVW — Goal (@goal) April 29, 2021

Spurs e fara antrenor dupa ce l-a demis pe Jose Mourinho. In prezent, Ryan Mason ocupa functia de interimar, insa acesta nu are experienta, astfel ca oficialii lui Spurs au cautat variante.

Nagelsmann a fost prima varianta, insa germanul a preferat sa semneze cu Bayern, care ii va plati lui Leipzig pana la 25 de milioane de euro (inclusiv bonusuri).

Brendan Rodgers este antrenorul lui Leicester din februarie 2019. Acesta a avut cele mai mari performante alaturi de Celtic, cu care a dominat campionatul Scotiei, castigand doua titluiri, doua Cupe si doua Cupe ale Ligii.

In sezonul 2013-2014, in perioada in care o antrena pe Liverpool, Rodgers a fost numit managerul anului in Premier League. Reading, Watford si Swansea sunt celelate cluburi profesioniste din cariera lui.