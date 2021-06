Tottenham a reusit in sfarsit sa-si gaseasca antrenor! Cine e portughezul venit sa-l faca uitat pe Mourinho

Formatia patronata de Daniel Levy si-a anuntat noul antrenor.

Despartita de Mourinho la inceputul anului, Tottenham a terminat sezonul cu Ryan Mason pe banca, insa a fost anuntat din timp ca nu va ramane si pentru stagiunea ce urmeaza sa inceapa din Premier League.

Englezii si-au cautat antrenor mai mult timp, iar dupa ce pe rand, Erik Ten Hag, Brendan Rodgers, Paulo Fonseca, Ralf Rangnick sau Antonio Conte l-au refuzat pe Daniel Levy, Nuno Espirito Santo a fost numit pe banca tehnica a fostei finaliste de Champions League.



Antrenorul portughez a pregatit-o in ultimele sezoane pe Wolverhampton, insa a preferat sa nu-si mai prelungeasca contractul cu echipa, considerand ca a reusit maximum din tot ce putea la clubul la care in trecut a evoluat si atacantul roman, Ionel Ganea. Santo a semnat un contract pe doi ani cu Spurs: "Suntem incantati sa anuntam numirea lui Nuno Espirito Santo ca antrenor pricipal pana in 2023", se arata in comunicatul oficial emis de englezi.