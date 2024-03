Surpriză uriașă! Liverpool pregătește în mare secret acordul cu noul antrenor

Chiar dacă mai avea contract cu echipa de pe Anfield, Klopp a decis să plece de la echipă la finele acestui sezon, după ce și-a manifestat intenția de a lua o pauză de la activitatea de antrenor.

Astfel, Liverpool trebuie să-și găsească un alt antrenor, iar favorit pentru a prelua echipa este Xabi Alonso (42 de ani), fost jucător pe Anfield în perioada 2004-2009, în prezent antrenor la Bayer Leverkusen.

S-a zvonit că Bayern Munchen, și ea în căutarea unui alt antrenor, ar avea un avantaj în fața celor de la Liverpool în aducerea lui Xabi Alonso, dar jurnalistul Joseph Agbobli susține că șefii ”cormoranilor” lucrează din greu pentru a obține un acord de la antrenorul spaniol.

???? Liverpool are reportedly in the process of finalising a deal to appoint Xabi Alonso "behind the scenes" as they develop a succession plan for Jurgen Klopp's impending departure, which was announced in January.https://t.co/lsePSuZVU5