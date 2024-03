Xabi Alonso a ales! Care va fi următoarea sa echipă

Tehnicinul, care este aproape de a câștiga titlul cu Bayer Leverkusen și de a întrerupe ”supremația” lui Bayern Munchen, este dorit de mai multe echipe importante din Europa, printre care și Liverpool, echipă la care a și evoluat în cariera sa de fotbalist.

Chiar dacă Liverpool părea să aibă un avantaj în fața celorlalte echipe, din cauza faptului că Xabi Alonso a evoluat pe Anfield, se pare că ibericul are altă opțiune.

Sky Sports scrie că Alonso ar vrea să fie antrenorul lui Bayern Munchen din sezonul următor, o altă echipă care va rămâne fără tehnician după ce clubul a anunțat că Thomas Tuchel va pleca de la echipă la finele sezonului.

Și Liverpool se numără printre echipele aflate în căutarea unui antrenor, după ce Jurgen Klopp a anunțat că va pleca de pe Anfield la finalul acestui sezon.

???? Bayer Leverkusen manager Xabi Alonso will join Bayern Munich rather than Liverpool if he moves anywhere this summer.

(Source: Sky Sports) pic.twitter.com/Wls9abGGY8