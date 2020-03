Bomba pe piata transferurilor in plina pandemie! Inter da lovitura si transfera un jucator de la Manchester City! Cine poate ajunge sub comanda lui Conte

Inter se pregateste sa dea o adevarata lovitura pe piata transferurilor.

Echipa antrenata de Antonio Conte, este pe cale sa realizeze un transfer de proportii. Presa din Italia anunta David Silva va pleca de sub comanda lui Guardiola dupa 10 ani in care a castigat 14 trofee in tricoul lui Manchester City. Spaniolul de 34 de ani nu si-a anuntat inca planurile de viitor, dar o provocare interesanta ar fi Serie A, unde Conte l-ar vrea la echipa.

David Silva are o oferta si de la echipa patronata de David Beckham, Inter Miami, insa un telefon de la Antonio Conte l-ar fi facut pe telefon sa se razgandeasca. Daca cele doua parti vor bate palma, transferul se va realiza in vara, iar David Silva va semna din postura de jucator liber de contract.