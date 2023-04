Suma amețitoare pe care o cere Borussia Dortmund pentru Jude Bellingham. Liverpool și-a luat gândul de la transfer

”Cormoranii” vor face modificări la nivelul lotului, după ce mai mulți jucători și-au anunțat deja plecarea în perioada de mercato din vară. Jurgen Klopp a întocmit deja lista de transferuri, iar unul dintre cei mai importanți jucători ”ochiți” de Liverpool era Jude Bellingham.

Potrivit The Times, clubul de pe Anfield și-a luat gândul de la Bellingham după ce a aflat suma pe care Dortmund o solicită în schimbul internaționalului britanic: 120 de milioane de lire sterline, adică echivalentul a 136 de milioane de euro.

Astfel, Liverpool va trebui să se reorienteze. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public în ultima perioadă, gruparea de pe Anfield a pregătit deja două variante.

Cât despre Bellingham, acesta prezintă interes și pentru alte echipe. Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Chelsea sau PSG, echipele care au obișnuit în ultimii ani cu transferuri pentru sume-record, se bat pentru semnătura jucătorului de la Dortmund.

???? Manchester United have entered the race to sign Jude Bellingham. Man City, Real Madrid, Chelsea and PSG are also in for the midfielder.

