Steven Gerrard, dat uitării la Aston Villa? Cu ce antrenor de top au început deja "orășenii" să negocieze

"Stevie G" a strâns doar 40 de meciuri pe banca "orășenilor" din Birmingham. Legenda lui Liverpool, care a câștigat din postura de antrenor titlul în Scoția cu Rangers, a strâns o medie de 1.18 puncte pe meci, conform Transfermarkt, iar asta a nemulțumit teribil conducerea lui Aston Villa.

Așadar, după demiterea sa, conducerea clubului din a doua jumătate a clasamentului Premier League a început negocierile pentru a-l aduce pe Unai Emery, tehnicianul de la Villarreal, ca principal la echipă, conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

„Aston Villa l-a abordat pe Unai Emery. Totul constă în Unai, Aston Villa e pregătită să-i plătească clauza de reziliere, undeva pe la 6 milioane de euro.

Villarreal speră că el va rămâne, având în vedere că acum un an Unai Emery a refuzat o ofertă venită de la Newcastle”, a scris italianul Fabrizio Romano pe Twitter.

