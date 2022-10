Steven Gerrard, OUT de la Aston Villa după un an! Înfrângerea cu Fulham i-a fost „fatală”

Înfrângerea cu Fulham l-a costat postul pe Steven Gerrard (42 ani), care a fost demis la câteva ore de la finalul partidei. Clubul a anunțat demiterea tehnicianului prin intermediul unui comunicat scurt postat pe rețelele de socializare.

„Aston Villa Football Club poate confirma că antrenorul principal Steven Gerrard a părăsit clubul cu efect imediat. Purtătorul de cuvânt al clubului a spus: 'Ne-ar plăcea să îi mulțumim lui Steven pentru munca grea depusă și pentru implicare, îi dorim tot binele în viitor'”, se arată în comunicat.

