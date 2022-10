Fotbalistul de 22 de ani are șapte goluri și trei assisturi, iar în meciul cu Manchester United, când a marcat un hattrick împreună cu Erling Haaland, a stabilit un nou record sub conducerea lui Pep Guardiola.

Phil Foden a devenit cel mai tânăr marcator care ajunge la 50 de reușite sub comanda lui Pep Guardiola, întrecându-l și pe Lionel Messi

Jucătorul lui City a ajuns la 50 de goluri la vârsta de 22 de ani și 127 de zile, în timp ce argentinianul avea 22 de ani și 164 de zile.

Campioana din Premier Leagua a anunțat că fotbalistul de 22 de ani și-a prelungit contractul până în 2027. "M-am antrenat aici de atâția ani, am fost chiar și copil de mingii. Iubesc acest club, așa că am știut că vreau să fac parte din el până în 2027. Mi-am îmbunătățit jocul enorm în ultimii ani, în mare parte datorită lui Pep Guardiola și a echipei sale. Să lucrez cu ei îmi dă posibilitatea să fiu din ce în ce mai bun", a declarat Foden după semnarea contractului.

One of our own ????@PhilFoden has signed a new three-year extension to his contract, keeping him at City until the summer of 2027! ????