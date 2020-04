Drama in fotbalul francez! Pape Diouf, fostul presedinte al Olympique Marseille, a murit din cauza coronavirusului

Senegalezul avea 68 de ani.

Pape Diouf s-a stins din viata la Dakar, in urma unor complicatii cauzate de noul coronavirus, anunta AFP. Fostul presedinte al Olympique Marseille a fost internat in Senegal si urma sa fie transportat la Nisa, in Franta, cu un zbor special, insa starea sa s-a agravat, iar cursa aeriana nu a mai avut loc, decesul fiind constatat la putin timp.

Diouf a fost jurnalist si impresar, iar mai apoi a condus clubul francez OM in perioada 2005-2009, parasind echipa chiar inainte ca aceasta sa castiga titlul dupa 17 ani de pauza, in 2010.