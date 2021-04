Se stie prima promovata in Premier League! Un club de traditie revine in cel mai tare campionat din lume

Norwich a reusit astazi sa isi asigure prezenta matematica in urmatorul sezon din Premier League.

Cu 5 meciuri ramase de jucat, Norwich profita de egalul celor de la Swansea, impotriva lui Wycombe, 2-2, dar si de remiza dintre Brentford si Millwall si si-a asigurat unul din cele doua locuri de promovare directa desi nu a jucat. Acestia vor sarbatori promovarea sambata, de la ora 22:00, in meciul cu Bournemouth.

Norwich are un avans de 14 puncte, dar si un meci in plus. Swansea, ocupanta locului 3, mai are de jucat 4 meciuri si este imposibil sa recupereze avansul.

Primele doua formatii promoveaza direct in Premier League, in timp ce a treia echipa va fi decisa in urma unui baraj. Watford este sigura, cel putin, de participarea in Play-Off-ul de promovare, dar are sanse mari sa promoveze direct, fiind pe locul 2. Swansea, Brentford, Bournemouth, Barnsley si Reading, formatia lui George Puscas, sunt celalte echipe cu sanse mari de promovare.

Norwich a mai promovat de 4 ori in ultimii 10 ani in Premier League. La ultima participare, in sezonul 2019-2020, acestia au reusit doar 5 victorii.