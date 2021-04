"M-au angajat ca escorta!" Anuntul care poate declansa cutremurul in Premier League! O actrita pentru adulti a dezvaluit ca starurile lui United au platit-o

O actrita de filme pentru adulti a facut acuzatii incredibile la adresa unor fotbalisti din Premier League.

Shona River, in varsta de 28 de ani, a sustinut intr-un interviu pentru podcast-ul How To Be A Pornstar ca a oferit servicii de escorta pentru trei jucatori de la Manchester United.

Vedeta nu a vrut sa dezvaluie numele celor trei fotbalisti, insa a spus ca acestora nu le-a placut sa plateasca pentru orele petrecute in compania ei, asteptandu-se ca "escortele sa lucreze gratuit".

Fata a declarat: "Se asteapta sa fim cu ei pentru ca sunt celebri, dar nu vor sa se intalneasca cu noi. Ne doresc ca pe niste variante de rezerva, care sa astepte in umbra. Si, doar pentru ca au multi bani, nu inseamna ca vor sa fie generosi", a spus tanara.

Shona River a povestit chiar ca unul dintre fotbalisti i-a cerut inapoi 200 de euro pentru a plati pizza pe care o comandasera, mentionand ca "probabil ii facea rau ego-ului sau ca ma platea".