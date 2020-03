Se lupta pentru viata lui dupa ce s-a lovit grav la cap intr-un pub! SOC in Marea Britanie: un jucator important e internat, in stare critica

O legenda a lui Cardiff se afla in stare critica la spital dupa ce a suferit un accident intr-un bar.

Peter Whittingham e in stare critica la spital dupa ce a cazut a cazut si s-a lovit la cap intr-un pub.



Politia galeza a declarat ca fostul mijlocas este in viata, dupa ce marti seara s-au raspandit zvonuri despre moartea acestioa.

A fost confirmat ca Peter Whittingham a suferit o lovitura puternica la cap in urma unei caderi accidentale intr-un bar si ca se lupta pentru viata sa dupa ce a fost transportat de urgenta la spitalul din Cardiff.

Whittingham (35 de ani) a petrecut 10 ani la Cardiff, timp in care a adunat 413 meciuri si a inscris 85 de goluri. A parasit-o pe Cardiff in 2017, iar ultimul club pentru care a jucat este Blackburn Rovers, unde a evoluat in doar 20 de partide in sezonul 2017-2018.

