Se întoarce din armată și se transferă la Manchester United! ”Diavolii” au activat clauza de 60 de milioane de euro

”Diavolii” vor activa clauza de reziliere din contractul lui Kim Min-jae (26 de ani) cu Napoli, în valoare de 60 de milioane de euro.

Astfel, fundașul va pleca de pe ”Diego Armando Maradona” după un singur sezon. Doar că United trebuie să mai aștepte pentru a-l avea pe Min-jae sub comanda lui Erik ten Hag, scrie Il Mattino.

Fundașul va pleca în țara sa natală, Coreea de Sud, pentru a-și completa stagiul militar de trei săptămâni, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Heung-Min Son, fotbalistul lui Tottenham.

