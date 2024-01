După ce jucătorul s-a înțeles cu fostul său club, Borussia Dortmund, acum germanii au ajuns la un acord și cu Manchester United privind transferul starului englez, intrat pe ”lista neagră” a lui Erik ten Hag pe Old Trafford.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, se pare că Sancho se va întoarce la Borussia Dortmund sub formă de împrumut, cel mai probabil până la finalul acestui sezon.

Manchester United a fost de acord să plătească o bună parte din salariul lui Sancho, care va primi mai multe șanse la fosta sa echipă.

???? Done Deal and confirmed! Jadon #Sancho will return to #BVB from #ManchesterUnited on loan. #MUFC will contribute to pay a large part of his salary. #transfers #mutd https://t.co/NrnR5ls0Kn