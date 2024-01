E gata! Jadon Sancho s-a înțeles cu noua sa echipă și pleacă de la Manchester United

Starul englez a fost exclus din lotul lui Manchester United după ce a intrat în conflict cu antrenorul Erik ten Hag și a refuzat să-și ceară scuze față de acesta după ce a spus public că olandezul este ”mincinos”.

În plus, lui Sancho i s-a interzis, de câteva luni bune, și accesul la facilitățile primei echipe a lui United, astfel că ruptura dintre cele două părți era clară.

După ce s-a zvonit că ar putea ajunge la Juventus sau Barcelona în această perioadă de transferuri, Sancho este gata să revină la fostul său club, Borussia Dortmund, anunță jurnalistul german Florian Plettenberg.

Cele două părți au ajuns la un acord verbal, astfel că acum rămâne doar ca Dortmund să să înțeleagă cu Manchester United în privința transferului. Cele două părți vor ca mutarea să aibă loc cât mai rapid, iar Sancho să se alăture Borussiei în cantonament.

???? Jadon Sancho and Dortmund have reached a VERBAL agreement for his return to the club.

The player is waiting for the final agreement between Dortmund and Man Utd.

All parties want to finalise the deal quickly, which would allow Sancho to join up with Dortmund for their… pic.twitter.com/u2H1DRRfcI