La asta nu se aștepta nimeni! Unde vrea să-l trimită Manchester United pe Jadon Sancho

Englezul a refuzat să-și ceară scuze pentru a fi reprimit în lotul lui United, astfel că, cel mai probabil, va pleca de la echipă în următoarea fereastră de transferuri. În tot acest timp, lui Sancho i s-a interzis accesul la facilitățile primei echipe a ”diavolilor”.

Manchester United vrea să profite de această situație pentru a face un transfer spectaculos.

Conducerea de pe Old Trafford a pus ochii pe Raphinha (26 de ani) de la Barcelona, iar în locul său ar fi gata să-l trimită pe Sancho la campioana Spaniei, scriu catalanii de la Sport.

De menționat este faptul că Jadon Sancho este în continuare unul dintre cei mai scumpi jucători transferați vreodată de Manchester United. În 2021, ”diavolii” au plătit 85 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Borussia Dortmund.

???? Manchester United want to swap Jadon Sancho with Barcelona's Raphinha.

(Source: @SPORT) pic.twitter.com/YVJUeaHWTq