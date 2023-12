Schimbul iernii în fotbalul european! Unde poate ajunge Jadon Sancho

Jadon Sancho (Manchester United) s-ar putea întoarce la Borussia Dortmund în ianuarie, ca parte a unui acord de schimb cu Donyell Malen, a relatat joi ziarul Bild, scrie DPA, potrivit Agerpres.

Sancho, în vârstă de 23 de ani, a jucat pentru Dortmund din 2017 până în 2021, el debutând în acea perioadă la naţionala Angliei. Fotbalistul are contract cu Manchester United până la jumătatea anului 2026, dar se pregăteşte în afara primei echipe, după ce a intrat într-un conflict cu antrenorul Erik ten Hag.

Bild a indicat că olandezul Malen, de la Borussia Dortmund, este dornic să evolueze în Premier League şi ar putea-o face la Manchester United, după o posibilă rocadă cu Sancho.

Dortmund, care a avut până acum o evoluţie oscilantă în acest sezon, este pe locul 5 în Bundesliga, la 5 puncte de podium, şi va juca sâmbătă cu RB Leipzig, ocupanta locului 4. Dortmund a fost eliminată miercuri de VfB Stuttgart în optimile de finală ale Cupei Germaniei.

