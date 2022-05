Liverpool a anunțat încă de dinaintea meciului de la Paris că va organiza o paradă în oraș indiferent de rezultatul partidei cu Real Madrid. Formația lui Jurgen Klopp sărbătorește un sezon grozav, încheiat cu două trofee - Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

În ciuda eșecului de la Paris, Liverpool a sărbătorit alături de fani în oraș la doar o zi distanță. Vicecampioana Angliei s-a plimbat într-un autocar decapotabil supraetajat, fiind însoțită de mii de fani ai echipei lui Jurgen Klopp, care au cântat, au fluturat steaguri și au aprins fumigene.

Chiar dacă supărarea a fost mare după meciul cu Real Madrid, fanii lui Liverpool nu și-au pierdut entuziasmul, iar câțiva dintre ai fost surprinși urcându-se pe semafoarele din oraș.

Fans are climbing traffic lights. The atmosphere is buzzing ???? pic.twitter.com/c5W4AbPo3s