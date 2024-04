Antrenorul olandez a fost întrebat despre posibilitatea ca echipa să obțină cel mai slab loc în Premier League din istoria clubului, dacă va coborî sub poziția a șaptea. El a refuzat să răspundă, declarând că întrebarea nu este importantă în acest moment.

"Erik, există riscul să rămâneți pe locul șapte. Dacă veți cădea sub poziția a șaptea, ar fi cea mai proastă clasare din istoria Premier League pentru United. Crezi că vei fi pe banca echipei după?" a întrebat un jurnalist.

„Nu voi răspunde la întrebarea asta. Nu este important în acest moment”. a răspuns Erik ten Hag, după ce s-a ridicat pentru a pleca

Erik ten Hag walks out of his press conference when asked about Manchester United's worst Premier League finish in history#manutd #mufc #eriktenhag

