Luis Alberto a aruncat bomba! "Nu mai vreau un euro de la Lazio și am cerut terminarea contractului!"

Decizia lui Luis Alberto de a pleca de la Lazio a fost una surprinzătoare și a stârnit reacții puternice în lumea fotbalului. Chiar dacă avea un contract valabil până în 2027 și era considerat un jucător emblematic al echipei, mijlocașul spaniol a dorit să înceapă o nouă aventură la finalul sezonului.

Luis Alberto a explicat că a fost o decizie dificilă, dar simte că este momentul potrivit pentru o schimbare.

”Au fost două-trei săptămâni grele pentru mine, din cauza a ceea ce s-a întâmplat (n.r.- plecarea lui Maurizio Sarri). Probabil că nu voi fi în proiect anul viitor.

Nu mai vreau un euro de la Lazio și am cerut terminarea contractului. Acest club mi-a dat foarte mult, dar a sosit momentul. Păstrați banii contractului pentru alții”, a declarat Luis Alberto, conform Marca.

