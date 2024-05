Roberto De Zerbi a plecat de la Brighton, dar a decis unde va antrena

Roberto De Zerbi, în vârstă de 44 de ani, a preluat conducerea tehnică a echipei din Brighton în septembrie 2022, unde l-a înlocuit pe englezul Graham Potter. Sub îndrumarea sa, Brighton a reușit să obțină cea mai bună clasare din istoria clubului în Premier League, când a terminat pe locul șase și s-a calificat pentru prima dată în competițiile europene.

"A fost o zi grea, dar o zi specială. Din punct de vedere relațional, a fost una dintre cele mai importante experiențe din viața mea", a declarat De Zerbi după ultimul meci al sezonului, înfrângerea cu 2-0 împotriva celor de la Manchester United.

Întrebat despre viitorul său, De Zerbi a clarificat situația. Tehnicianul a spus că nu a primit nicio ofertă concretă în acest moment, dar și-a exprimat dorința de a rămâne în Premier League.

"Sper să antrenez din nou în Premier League. Nu știu unde și când, dar a fost o onoare să antrenez în Premier League. A fost o șansă incredibilă. Mi-au dat ocazia să cunosc acest club, acest oraș, acești fani și toate acestea nu le pot uita", a continuat tehnicianul.

Sub conducerea sa, Brighton a terminat sezonul pe locul 11 în campionat și a ajuns până în optimile de finală ale Europa League, unde a fost eliminată de AS Roma.

De Zerbi a bifat 88 de apariții la cârma englezilor și a înregistrat o medie de 1.51 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-urile de specialitate.

”Brighton & Hove Albion a confirmat că antrenorul principal Roberto De Zerbi o să plece de la club după ultima etapă din Premier League împotriva celor de la Manchester United”, se arată în comunicatul emis de clubul englez.

Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United.