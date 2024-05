Chelsea i-a fixat prețul lui Romelu Lukaku

Capitolinii au o clauză de transfer definitiv în contractul de împrumut cu cei de la Chelsea, pe care nu o vor achita, astfel că masivul atacant belgian se va întoarce la gruparea londoneză în această vară.

Lukaku nu intră nici în planurile lui Mauricio Pochettino pentru sezonul următor și va fi pus la vânzare în următoarea perioadă de mercato.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Chelsea este gata să-l cedeze definitiv pe belgian în schimbul sumei de 38 de milioane de lire sterline, adică peste 44 de milioane de euro.

Cel mai probabil, Chelsea ar vrea să recupereze o bună parte din suma investită în urmă cu trei ani pentru transferul lui Lukaku (113 milioane de euro).

???????????? Chelsea are open to selling Romelu Lukaku in the summer for the value of exit clause negotiated last summer — £38m.

Clause part of private agreement with Lukaku’s agents and open to any club, not only AS Roma. pic.twitter.com/ZY9WeWZKGG