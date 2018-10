Salariu anti-Real! Chelsea il face pe Hazard cel mai bine platit fotbalist din Premier League pentru a-l convinge sa uite de transfer

"Vom face tot ce putem pentru ca Eden Hazard sa ramana pe Stamford Bridge", spune Bruce Buck, presedintele lui Chelsea.

Chelsea se pregateste sa-i propuna lui Eden Hazard cel mai mare contract din Premier League. Publicatia belgiana HLN scrie ca englezii ii vor oferi curand prelungirea intelegerii, pentru a-l face sa uite de interesul lui Real Madrid.

Aflat deja de sase ani la Londra, Hazard s-a inradacinat in echipa lui Chelsea, fiind considerat fotbalistul cheie al fostei campioane a Premier League.

HLN noteaza ca Chelsea ii va propune lui Hazard un salariu anual de 18 milioane euro pe an, cel mai mare din Premier League. Belgianul este deja cel mai bine platit jucator al echipei, in urma contractului semnat in 2015.

Prin comparatie, cel mai bine platit jucator al rivalei Manchester City este acum Kevin De Bruyne, cu 15 milioane de euro incasate anual.

Actualul contract al lui Hazard se incheie in 2020, iar Chelsea nu vrea sa ajunga in postura in care s-a aflat in momentul cedarii lui Thibaut Courtois la Real.