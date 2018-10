Chelsea da LOVITURA! Oferta de nerefuzat pentru a nu-l pierde pe Hazard: Real isi poate lua adio de la belgian

Eden Hazard e dorit de Real Madrid, care i-a facut oferta in aceasta vara.

Pentru a nu-l pierde pe Eden Hazard, Chelsea i-a pus pe masa belgianului o marire de salariu de 18 milioane de euro pe sezon si o prelungire a contractului pana in 2020. Gazzetta dello Sport scrie ca aceasta ar putea fi oferta de nerefuzat.

"Daca as putea juca vreodata la Real Madrid, as fi foarte fericita. Si daca nu voi juca niciodata la Real Madrid, va fi pentru ca asa a fost sa fie, si atunci as fi fericit la Chelsea", a declarat, recent, Eden Hazard, care a marturisit si ca a primit oferta de la Real in aceasta vara, insa clubul englez a refuzat-o.

Mai mult, italienii de la Gazzetta dello Sport scriu ca cei de la Inter continua sa se intereseze de serviciile lui Luka Modric, al carui contract se termina, de asemenea, in 2020. Vara viitoare Modric va intra din nou in atentia pietei transferurilor, insa potrivit informatiilor din presa, Realul ii va oferi o marire de salariu pentru a opri orice tentativa de transfer.