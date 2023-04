PSG a înregistrat a doua înfrângere consecutivă în campionat. După eșecul cu Rennes, 0-2, parizienii au pierdut și cu Lyon, 0-1, în runda 29 din Ligue 1.

Lionel Messi (35 ani) nu a scăpat de furia fanilor lui PSG. Superstarul argentinian a fost huiduit încă de la încălzire, suporterii reproșându-i eliminarea din optimile UEFA Champions League, în fața lui Bayern Munchen.

Thienry Henry îl vrea pe Messi la FC Barcelona

Prezent pe stadion, Thierry Henry (45 ani) s-a declarat indignat de modul în care ultrașii lui PSG se comportă cu deținătorul a 7 Baloane de Aur. Fostul fotbalist al lui Arsenal și al Barcelonei a ținut să le reamintească acestora că în acest sezon Lionel Messi este unul dintre cei mai în formă jucători din lotul campioanei Franței. Mai mult, a mărturisit că își dorește ca Messi să-și încheie cariera la FC Barcelona.

„Este rușinos să auzi huiduielile de pe stadion. Nu poți să-l huidui pe unul dintre cei mai buni jucători din echipă, cu 13 goluri și 13 pase decisive.

Pentru frumusețea fotbalului, vreau să-l văd pe Lionel Messi că-și încheie cariera la FC Barcelona”, aspus Thierry Henry la Prime Video Sport France.

"Pour l’amour du foot et parce qu’il est pas parti comme il aurait dû." ???????? Thierry Henry souhaite voir Lionel Messi finir sa carrière à Barcelone❗️#PSGOL pic.twitter.com/YPRD6JVD0Q — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 2, 2023

Barcelona confirmă discuțiile cu Lionel Messi

Rafael Yuste, vicepreședintele Barcelonei, a vorbit despre Leo Messi în timpul unei prezentări realizate la Barca Academy World Cup. În cadrul evenimentului a fost întrebat despre revenirea argentinianului, iar răspunsul său i-a încântat pe fani.

„Ținem legătura cu Messi și ne-ar plăcea să se întoarcă. Atât Leo cât și familia lui știu cât de mult ținem la ei. Am participat la negocierile care nu au avut un deznodământ fericiit, din fericire, și am acest ghimpe în corp. În mod clar mi-ar plăcea să se întoarcă și sunt sigur că mulți fani împărtășesc aceeași dorință. Cred că istoriile trebuie să se încheie cu bine și de aceea menținem contactul cu Messi, desigur.

Cred că e cel mai natural lucuru. Când ești îndrăgostit de o persoană pierzi legătura, însă vrei să rămâi cu acele sentimente. Cred că și Leo e îndrăgostit de Barca și de oraș. Cred că destinul va face asta posibil. Vedem dacă vom putea să îl aducem pe Leo în Barcelona”, a spus Yuste, conform Mundo Deportivo.