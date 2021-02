Everton isi construieste un stadion nou de 580 de milioane de euro! Cum va arata noua "bijuterie" din Liverpool care va eclipsa Anfield

"Caramelele" vor renunta la Goodison Park, stadionul pe care joaca din 1892.

Consiliul local din Liverpool a aprobat planul propus de Everton pentru constructia unui nou stadion, in zona Bramley-Moore Dock, un doc industrial de pe raul Mersey. Acesta va costa 500 de milioane de lire sterline (580 de milioane de euro), va avea 52.000 de locuri si ar trebui sa fie gata pana la jumatatea anului 2024. Consiliul a transmis ca noua arena are potential sa aduca oportunitati economiei locale si sa regenereze zona docurilor din nordul orasului Liverpool din punct de vedere urbanistic si social, prin investiii de 1 miliard de lire sterline, crearea a 15.000 de locuri de munca si atragerea a 1.5 milioane de vizitatori anual.

Fundatia Historic England este impotriva constructiei stadionul, pentru ca vrea sa pastreze intacte docurile din Liverpool, considerate o parte importanta a istoriei britanice, de la Revolutia Industriala pana dupa Al Doilea Razboi Mondial, dar ultimul cuvant il va avea biroul lui Robert Jenrick, Secretary of State for Housing. Everton joaca pe Goodison Park din 1892 si arena este una dintre cele mai vechi din fotbalul englez, dar zona din jurul sau este un cartier de case si nu exista posibilitatea sa fie modernizat si marit.

Clubul a motivat mutarea prin marirea capacitatii de vizionare a meciurilor, de la 40.000 de locuri cate exista in prezent, in conditiile in care exista o cerere mare de cumparare de bilete care nu poate fi onorata. Alte cluburi din Premier League, care vor sa isi modernizeze stadioanele in viitor, sunt Chelsea, Liverpool, Manchester United, Fulham, Crystal Palace, Wolverhampton si Sheffield United, in timp ce Tottenham (63.000 locuri / 1 miliard lire sterline) si Arsenal (61.000 locuri / 390 milioane lire sterline) au construit arene noi, in ultimii ani.