Cum a ajuns Abramovic sa cumpere Chelsea: Sven Goran Eriksson i-a spus sa nu dea banii pe Tottenham! Motivul pentru care l-a indreptat spre "albastri"

Fostul selectioner al Angliei a fost consilierul miliardarului rus.

"M-am intalnit cu Abramovic la un cazinou din Londra. Erau trei barbati care ma asteptau. Unul era imbracat bine, al doilea decent, iar al treilea am crezut ca era soferul, dar acesta era Abramovici. Voia sa cumpere un club din Moscova si am mers acolo trei zile. I-am spus sa o cumpere pe Dinamo Moscova, pentru ca aveau cele mai bune facilitati. Am plecat in vacanta si omul sau de incredere mi-a telefonat ca Roman s-a razgandit si sa doreste sa cumpere un club din Londra. 'Tottenham sau Chelsea?', m-a intrebat. 'Ce vrei sa faci cu clubul?', am raspuns. Mi-a spus ca vrea sa castige meciuri si trofee. 'Atunci cumpara pe Chelsea, pentru ca trebuie sa schimbi doar jumatate de echipa. La Tottenham trebuie sa cumperi o echipa intreaga si sa schimbi toti jucatorii'", a declarat suedezul.

Ulterior, cei doi au ramas buni prieteni si aveau intalniri saptamanale in apartamentul din Londra al oligarhului rus, unde beau ceai si discutau despre fotbal. Eriksson era la acel moment selectionerul Angliei, dar nu i s-a mai prelungit contractul din cauza unui scandal sexual in care a fost implicat impreuna cu secretara FA, Faria Alam. El le-a mai antrenat pe Manchester City, Leicester City, Guangzhou R&F, Shanghai SIPG, Shenzhen FC si nationalele din Mexic, Coasta de Fildes si Filipine.

Abramovic a cumparat pachetul majoritar de actiuni la Chelsea in iunie 2003, castigand apoi 18 trofee (1 Champions League, 2 Europa League, 5 Premier League, 5 FA Cup, 3 Football League Cup, 2 Community Shield), in timp ce clubul Tottenham a fost preluat de catre miliardarul Joe Lewis si de afaceristul Daniel Levy, in 2003, si si-a trecut in palmares un singur trofeu, Football League Club, in 2008.