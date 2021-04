"Hei, baieti! Ma gandesc sa cumpar Manchester United!" Ultima aroganta a lui Conor McGregor! De ce mutarea e imposibila

Situatia i-a atras atentia lui Conor McGregor care ar vrea sa profite si sa ii scape pe suporteri de patronii clubului. Fostul campion mondial din UFC a anuntat ca este interesat sa o cumpere pe Manchester United.

"Hei, baieti, ma gandesc sa cumpar Manchester United! Ce credeti?" a fost mesajul postat de sportiv pe contul sau de Twitter, unde este urmarit de peste 8,6 milioane de persoane.

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think?