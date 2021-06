Surpriza in Premier League! Cine a fost ales cel mai bun jucator al sezonului

Cel mai puternic campionatal lumii si-a dezvaluit premiantul sezonului precedent.

Manchester City a castigat Premier League dupa un sezon in care a dominat fotbalul englez, iar mai multi fotbalisti din echipa antrenata de Pep Guardiola s-au ales cu diferite premii. Printre acestia, Ruben Dias, fundasul central portughez transferat in vara anului trecut, care a fost instrumental la primul sau sezon in Anglia.

Fotbalistul a fost numit ca fiind jucatorul stagiunii trecute din Premier League, in detrimentul coechipierului de la City, Kevin de Bruyne, si a atacantului lui Spurs, Harry Kane. Dias a evoluat 32 de meciuri in campionatul precedent, reusind sa marcheze o data si fiind selectat si in echipa sezonului. Marea provocare insa pentru fundas urmeaza sa fie cu nationala Portugaliei, una dintre echipele care este vazuta de specialisti cu sanse bune a castigat Euro 2020.

Transferat in septembrie 2020 de City de la Benfica, pentru 68 de milioane de euro, Ruben Dias este considerat la momentul actual unul dintre cei mai buni 3 fundasii ai lumii. Asta este in special datorita calitatilor exceptionale pe care le are si care ii permit sa fie foarte puternic in duelurile unu contra unu, pe langa alte puncte forte ale fotbalistului.