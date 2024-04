Phil Foden l-a egalat pe Cristiano Ronaldo! Performanța reușită de britanic, după hat-trick-ul din meciul cu Aston Villa

Formația antrenată de Pep Guardiola s-a impus cu scorul de 4-1 în fața celor de la Aston Villa și este la egalitate cu Liverpool, care are un meci mai puțin disputat, 67 de puncte. Lider este Arsenal, cu 68 de puncte.

Rodri a deschis scorul în minutul 11 pentru gazde, iar oaspeţii au reuşit să egaleze nouă minute mai târziu, când a înscris Jhon Duran.

Scorul final a fost stabilit în urma celor trei goluri marcate de Phil Foden. Astfel, jucătorul de 23 de ani i-a egalat pe Cristiano Ronaldo, Frank Lampard și Didier Drogba, la hat-trick-uri reușite până la această vârstă, în Premier League.

