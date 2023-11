Pep Guardiola, verdict despre noua vedetă a lui Manchester City: "E incredibil!"

După 11 meciuri desfășurate în eșalonul de top al Angliei, „cetățenii” se situează pe prima poziție cu 27 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Pep Guardiola a înregistrat nouă victorii și doar două eșecuri până în acest moment.

La finalul lui august, Manchester City l-a achiziționat pe Jeremy Doku de la Stade Rennais pentru 60 de milioane de euro, moment în care Transfermarkt îl evalua la 28 de milioane de euro. Acum, fotbalistul e cotat de site-urile de specialitate la 60 de milioane!

„Doku e incredibil, creează lucruri pentru fanii noștri. Când ia mingea și vrea să facă ceva, toți sunt entuziasmați, chiar și eu! Oh, ceva trebuie să se întâmple! Și se va întâmpla. Cred că e fericit, foarte fericit la City”, a spus Pep Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

